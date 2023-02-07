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Hatay'da 34 saat sonra kurtarılan kadının yakınları ve ekipler sevinç gözyaşı döktü

AA

Hatay'da 34 saat sonra kurtarılan kadının yakınları ve ekipler sevinç gözyaşı döktü

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaklaşık 34 saat sonra bir apartmanın enkazından bir kadın yaralı çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'un Çay Mahallesi'nde çöken 5 katlı binanın enkazında arama kurtarma faaliyeti sürüyor.

Binanın birinci katında oturan ve enkaz altında kalan 33 yaşındaki Burcu Arlı, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Bilinci açık olan kadın, enkazdan yaklaşık 34 saat sonra çıkarılırken, kurtarma ve jandarma ekipleri ile Arlı'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaralı kadın, ambulans ekiplerine teslim edildikten sonra ekipler ve jandarma büyük sevinç yaşadı.

Binanın enkazı ve çevresinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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