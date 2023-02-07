Hatay'da depremzedeler için çadırlar kuruldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri zarar görenler için çadırlar kurularak yardımlarda bulunuldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesindeki Millet Bahçesi'nde AFAD koordinasyonunda askerlerin de desteğiyle 107 çadır kurularak depremzedeler buralara yerleştirildi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, sivil toplum kuruluşları, jandarma ve belediyelerce toplanma bölgesinde, depremden etkilenenlere yiyecek, giyecek, yakacak ve battaniye yardımı yapıldı.

Ayrıca, Ankara'dan bir grup esnaf araçlarıyla getirdikleri yiyecekleri, Tut Elimi Derneği gönüllüleri ise İstanbul'dan getirdikleri atkı, şal ve eldiven gibi giysileri Atatürk Bulvarı'nda depremzedelere dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.