Hatay'da enkaz altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında, depremden 33 saat sonra 4 yaşındaki çocuğa ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen iki deprem depremlerden etkilenen Hatay'da, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'den bölgeye giden Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) ekipleri, Antakya'da 3 katlı bir binanın enkazında çalışırken gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Gül İnal sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Cep telefonu kamerası kayıtlarında, enkazdan çıkarılan çocuğun sağlık ekiplerine teslim edilmesi ve çevrede bekleyen yakınlarının sevinci görülüyor.

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