Hatay'da devrilen binadan 8 kişiyi komandolar sağ çıkardı

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HATAY (AA) - Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binanın enkazından, komandoların çalışmasıyla 8 kişi yaralı kurtarıldı.

Atatürk Caddesi Şükrü Kantarlı Apartmanı'nın devrilmesi sonucu burada kalanların kurtarılması amacıyla AFAD ve diğer ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede komando ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 8 yaşındaki Can Batu ile annesi Esra ve babası Onur Biçer'e ulaşıldı.

Aynı binada gerçekleştirilen çalışmalarda, komandolar tarafından Galip Yıldız, Suna Yıldız, Nazmiye Aslan, 12 yaşındaki Ahmet ve 10 yaşındaki Sirat Karaca kardeşler de yaralı olarak çıkarıldı.

Binanın çevresinde umutla bekleyenler, yakınlarının kurtarılmasıyla gözyaşlarını tutamayarak birbirlerine sarıldı.

Yaralılar bölgedeki ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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