Hatay'da çöken duvar ile tavan arasında sıkışan tıp öğrencisi kurtarıldı

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HATAY (AA) - Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan tıp fakültesi öğrencisi ile kedisi kurtarıldı.

Konya'dan gelen Akşehir Arama Kurtarma (AKAK) ekibi, Antakya ilçesindeki 5 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

Enkaz çevresinde yakınlarından mutlu haber almayı bekleyenlerin yönlendirmesi sonucunda ekipler, binanın ikinci katında çöken duvar ile tavan arasında sıkışan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Kerem Çetin'e ulaştı.

Ekipler, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikleri genci çıkarmak için balyozla betonları kırdı.

Genç, dar alanda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipten, "Çilek" adını verdiği kedisine öncelik verilmesini istedi.

Perdeye sarıldığı görülen kedinin çıkarılmasıyla moral bulan Çetin 5 saatlik çalışmayla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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