Hatay Belen'de enkazdan bir kişi sağ kurtarıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın enkazından bir kişi kurtarıldı.

Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan 2 katlı bir binanın enkazında AFAD ekiplerinin koordinesinde çalışma yapıldı.

Çalışmalarda ekipler binanın enkazında 50 yaşındaki Hala Nurullah'a ulaştı.

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan kadın, hastaneye sevk edildi.

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