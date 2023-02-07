Hatay'da depremden 42 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazından yaklaşık 42 saat sonra bir kişi kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, çöken 600 Konut Sitesi'nin enkazını termal kameralarla kontrol etti. Bu sırada ekipler, yığınların altında 45 yaşındaki İlhan Güneş'e ulaştı.

Depremden yaklaşık 42 saat sonra enkaz altından kurtarılan Güneş, ambulansta sağlık personelinin elini tuttu. Güneş, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yıkılan binalarda arama kurtarma ekipleri termal kameralarla çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, jandarma, sağlık, itfaiye ve gönüllü kurtarma ekipleri "Sesimi duyan var mı?" diye bağırarak enkazlar arasında yaralı arıyor. Yakınları enkaz altında kalan çok sayıda kişi de ekiplere destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.