Hatay'da çöken apartmanın enkazındaki 2 kişi 45 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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BALIKESİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kişi 45 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi Çatır Sokağı'nda yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı.

Farklı dairelerde yaşadıkları belirtilen ve isimlerinin Meryem ile Göksel olduğu öğrenilen iki komşu, Balıkesir'den bölgeye gelen Dursunbey Arama Kurtarma ve Dursunbey Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

İlk depremden 45 saat sonra ulaşılan bu kişiler daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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