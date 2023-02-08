Uşak'tan Hatay'a giden arama kurtarma ekibi 4 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi İtfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibinin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'ın Samandağ ilçesinde yıkılan binalardan birinin enkazından dün 4 kişiyi enkazdan çıkardığı bildirildi.

Uşak Belediyesi İtfaiyesinden alınan bilgiye göre, Samandağ ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında dün öğlen saatlerinde hayatta olanların bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekip, depremden yaklaşık 34 saat sonra enkazdaki 4 kişiye sağ ulaştı.

Sedyeyle ambulansa teslim edilen yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekibin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diğer yandan ekip tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, enkaz altından bir kadının çıkarılması ve sedyeyle ambulansa taşınması görülüyor. Görüntülerde arama kurtarma ekibinin, yaralı kadınla konuşma anları da yer alıyor.





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