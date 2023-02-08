Hatay'da depremden 59 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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HATAY (AA) - Hatay'da bir binanın enkazından depremden 59 saat sonra bir kişi çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Ekipler, Antakya ilçesi Kanatlı Caddesi'nde yıkılan İkizler Apartmanı'nın enkazında süren arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin sağ olduğunu belirledi.

İsminin Abo Hamza Damlahy olduğu öğrenilen 60 yaşındaki kişi, ekiplerin çalışması sonucu depremden 59 saat sonra bulunduğu enkazdan kurtarıldı.

Yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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