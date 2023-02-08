Hatay'da enkaz altında kalan 5 kişi, 41 saat sonra kurtarıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında, depremden 41 saat sonra 5 kişiye ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen Hatay'da, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'den bölgeye giden Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı arama ve kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın enkazında çalışırken, gelen sesler üzerine ortam dinlemesi yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Cep telefonu kamerası kayıtlarında, enkazdan çıkarılanların, sağlık ekiplerine teslim edilmesi ve çevrede bekleyen yakınlarının sevinci görülüyor.

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