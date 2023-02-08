İskenderun Limanı'ndaki konteyner yangınını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sırasında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangına ekiplerce havadan, karadan ve denizden müdahale ediliyor.

Liman sahasında, 6 Şubat'taki depremler sonrasında belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.

Ekiplerin yangına havadan, karadan ve denizden müdahalesi de devam ediyor.

Yangın, çok sayıda söndürme uçağı ve helikopterlerle havadan, söndürme gemileriyle denizden, itfaiye ekipleriyle de karadan müdahalede edilerek söndürülmeye çalışılıyor.



Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi.

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