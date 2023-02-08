İskenderun Limanı'ndaki konteyner yangınını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskenderun Limanı'ndaki konteyner yangınını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi

AA

İskenderun Limanı'ndaki konteyner yangınını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sırasında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangına ekiplerce havadan, karadan ve denizden müdahale ediliyor.

Liman sahasında, 6 Şubat'taki depremler sonrasında belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.

Ekiplerin yangına havadan, karadan ve denizden müdahalesi de devam ediyor.

Yangın, çok sayıda söndürme uçağı ve helikopterlerle havadan, söndürme gemileriyle denizden, itfaiye ekipleriyle de karadan müdahalede edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da enkaz altında kalan 5 kişi, 41 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan 5 kişi, 41 saat sonra ...
(Görüntülü) İSKENDERUN LİMANINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA (MUHABİR ANONSU)
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSKENDERUN LİMANINDAKİ YANGIN KONTROL ...
Hatay'da depremden 59 saat sonra bir kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremden 59 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Emekli başçavuş evini 40'a yakın akrabasına açtı
YEREL HABERLER Emekli başçavuş evini 40'a yakın akrabasına açtı
Türksat, deprem bölgesinde uydu üzerinden internet hizmeti sağlıyor
YEREL HABERLER Türksat, deprem bölgesinde uydu üzerinden internet ...
İsviçre'den gelen yardım gönüllüsü Hatay'da 3 yaşındaki depremzede çocuğu sakinleştirdi
YEREL HABERLER İsviçre'den gelen yardım gönüllüsü Hatay'da 3 ...
(Görüntülü) 4 AYLIK AYŞE BEBEK ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 4 AYLIK AYŞE BEBEK ENKAZDAN BÖYLE ...
(Görüntülü) MUCİZENİN ADI &#039;MASAL&#039; BEBEK - YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUCİZENİN ADI 'MASAL' BEBEK - ...
Antakya´da baba ve 2 çocuğu enkaz altından kurtarıldı
YEREL HABERLER Antakya´da baba ve 2 çocuğu enkaz altından kurtarıldı
(Görüntülü) MUCİZENİN ADI &#039;MASAL&#039; BEBEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUCİZENİN ADI 'MASAL' BEBEK
İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altında/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altında/ Ek ...
(Görüntülü) İSKENDERUN LİMANI&#039;NDAKİ YANGINA HELİKOPTERLER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSKENDERUN LİMANI'NDAKİ YANGINA ...
(Görüntülü) 52. SAATTE GELEN MUCİZE
YEREL HABERLER (Görüntülü) 52. SAATTE GELEN MUCİZE
(Görüntülü) İSKENDERUN&#039;DA DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ; CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSKENDERUN'DA DENİZ SEVİYESİ ...
İskenderun'da enkaz altında kalan 16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER İskenderun'da enkaz altında kalan 16 yaşındaki çocuk ...
(Görüntülü) ANNE 53 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI, KIZI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANNE 53 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ...
Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da binalar boşaltıldı
YEREL HABERLER Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da binalar ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA 2 KOMŞU, 45&#039;İNCİ SAATTE ENKAZDAN KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA 2 KOMŞU, 45'İNCİ ...
(Görüntülü) İSKENDERUN LİMANI&#039;NDAKİ YANGINA HELİKOPTERLER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSKENDERUN LİMANI'NDAKİ YANGINA ...
Uşak'tan Hatay'a giden arama kurtarma ekibi 4 kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Uşak'tan Hatay'a giden arama kurtarma ekibi 4 kişiyi ...
Azra bebek, 30 saat sonra annesi ve ablası ile enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Azra bebek, 30 saat sonra annesi ve ablası ile ...
(Görüntülü) ENKAZDAN BİR KIZ ÇOCUĞU DAHA SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDAN BİR KIZ ÇOCUĞU DAHA SAĞ OLARAK ...
Hatay'da enkaz altından 55 saat sonra bir köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altından 55 saat sonra bir köpek ...
Anne 53 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, kızı için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Anne 53 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, kızı için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.