Hatay'da enkaz altında kalan aileden 2 kardeş depremden 60 saat sonra kurtarıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından depremden 60 saat sonra yetişkin 2 kardeş kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, Türkmenbaşı Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazından sesler duyulması üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Ekipler, uzun uğraşların ardından önce Mulhem Al Haddap'ı, ardından kardeşi Mahir Al Haddap'ı bulundukları yerden kurtardı. İki kardeş, bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu başka kişilerin enkaz altında olduğunu tespit eden ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.

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