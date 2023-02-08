GÜNCELLEME - Hatay'da enkaz altında kalan aileden bir kız çocuğu daha kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binada enkaz altında kalan aileden bir kız çocuğu daha kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler, Denizde Acil Müdahale Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, Türkmenbaşı Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazından sesler duyulması üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Ekipler, depremden 60 saat sonra uzun uğraşların ardından önce Mulhem Al Haddap'ı, ardından kardeşi Mahir Al Haddap'ı bulundukları yerden kurtardı. İki kardeş, bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalarına devam eden kurtarma ekipleri, depremin 61. saatinde Mulhem Al Haddap'ın kızı 8 yaşındaki Beyan Haddap'ı da bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Yaralı kız çocuğu hastaneye götürüldü.

Ekipler, ailenin diğer fertlerini de kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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