Macar ve Çekya kurtarma ekipleri Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarmaya destek vermek amacıyla Hatay'da bulunan Macar ve Çekya kurtarma ekipleri enkaz alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Depremlerden etkilenen Hatay'da görev yapan yabancı kurtarma ekipleri, enkaz alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Macar ve Çekya ekipleri, Antakya ilçesindeki 5 katlı Gün Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Ekipler, Gün Apartmanı sakinlerinden Ali Sultan Hüseyin, bir aylık bebeği Burak Hüseyin ve 10 yaşındaki oğlu Kerem Hüseyin'i enkazdan çıkardı.

Enkazda ekiplerin Hüseyin'in eşi ile iki oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin enkazdan çıkardığı Hüseyin, AA muhabirine, deprem olduğunu hissettiğinde bir aylık bebeğini alarak evinin koridoruna çıktığını söyledi.

Sarsıntı nedeniyle koridorda durduğunu anlatan Hüseyin, "Sallanınca bir anda tavan çöktü. İki gün sonra arama ekipleri bacayı açtılar, benle bebeğimi çıkarttılar. 10 yaşındaki oğlumu da yan taraftan çıkarmışlar. Büyük çocuklarım ile eşim daha çıkamadı. Beni yabancı dil konuşanlar çıkardı. Yanlarında bir de Türk kadın vardı. İngilizce konuşuyorlardı, ben de İngilizce konuştum onlarla. Büyük çocuklarımdan ses çıkmadı ama eşim 2 metre yanımdaydı. Konuşuyorduk ama sonra sesi kesildi. Beni dün 00.00 gibi çıkardılar. Çıkarılan çocuklarımın durumu iyi." diye konuştu.

Öte yandan Macar ve Çekya ekipleri, çevre binaların enkazında da eğitimli köpeklerle arama gerçekleştiriyor.



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