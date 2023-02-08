Macar ekip Hatay'da 1,5 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı

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HATAY (AA) - Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Macar ekip, 1,5 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'a Macaristan'dan gelen ekip, arama kurtarma çalışmasına destek verdi.



Ekip, çalışmalarını sürdürdükleri kentteki bir enkazda 1,5 yaşında bebeğe ulaştı.

Macar ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarılan bebek, hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, bebeğin kurtarılma videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Macar arama kurtarma ekipleri yerel kurumlarla, gönüllülerle beraber şu ana kadar 24 insan kurtardı." ifadesini kullandı.



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