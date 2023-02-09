Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan binalardan birinin enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra çıkarıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Eroğlu Apartmanı’nın enkazında arama yapan kurtarma ekipleri ve Mehmetçik, 80 yaşındaki Şaziye Kalaağzı’nın yardım çığlığını duydu.

Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışması sonunda yaralı olarak çıkarılan Kalaağzı, ambulansa taşındı. Enkazın altından 68 saat sonra kurtarılan Kalaağzı, hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalara katılan kurtarma ekipleriyle askerler birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.





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