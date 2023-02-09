Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan binalardan birinin enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra çıkarıldı.
Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Eroğlu Apartmanı’nın enkazında arama yapan kurtarma ekipleri ve Mehmetçik, 80 yaşındaki Şaziye Kalaağzı’nın yardım çığlığını duydu.
Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışması sonunda yaralı olarak çıkarılan Kalaağzı, ambulansa taşındı. Enkazın altından 68 saat sonra kurtarılan Kalaağzı, hastaneye kaldırıldı.
Çalışmalara katılan kurtarma ekipleriyle askerler birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.