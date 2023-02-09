Hatay'da genç depremzede enkazdan 72 saat sonra kurtarıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 16 yaşındaki Yusuf yıkılan binanın enkazından Kütahya'dan giden ekip tarafından kurtarıldı.

Bölgeye giden Kütahya Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibi, Antakya General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, adının Yusuf olduğu öğrenilen genci depremden yaklaşık 72 saat sonra kurtarmayı başardı.

Kurtulduktan sonra gözyaşlarına boğulan Yusuf, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki bir hastaneye sevk edildi.

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