İskenderun Limanı'ndaki konteyner bölgesinde soğutma çalışması devam ediyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sırasında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yürütülüyor.

İskenderun Limanı sahasında, 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında konteynerlerde çıkan yangın karadan, havadan ve denizden müdahaleyle kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğünden ve Rusya'dan sevk edilen 2 yangın söndürme uçağı havadan, itfaiye ve arazözler de karadan çalışma yürüttü.

Gemilerin denizden destek verdiği müdahaleyle alevler büyük ölçüde söndürüldü.

Liman ekipleri, hasar gören çok sayıda konteyneri iş makineleriyle yangın sahasından çıkardı.

Sahadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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