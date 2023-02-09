Hatay'da 14 yaşındaki Nida, enkaz altından 80 saat sonra çıkarıldı

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AMASYA (AA) - Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 14 yaşındaki Nida, 80 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Hatay'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede ANDA Derneği Genel Merkezinden Hatay'a giden ekipler, Kışlasaray Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında arama yaptı.

Çalışma yapan ekip, isminin "Nida" olduğu öğrenilen 14 yaşındaki kız çocuğunu depremden yaklaşık 80 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.

Ekipler, enkaz altından çıkardıkları kız çocuğunu, "Hoş geldin Nida" diyerek karşıladı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Nida, tedavisi için hastaneye sevk edildi.

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