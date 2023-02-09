Hatay'da 11 yaşındaki çocuk, depremden 73 saat sonra kurtarıldı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Suriye uyruklu 11 yaşındaki Abdüsselam enkazdan çıkartıldı.

Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Varlık Sokak'taki 5 katlı Çağlar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan Güney Koreli ekip ile gönüllüler, gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, adının Abdüsselam Alsavaş olduğu öğrenilen çocuğa ulaşıp güneşten etkilenmemesi için yüzünü örttü, vücut sıcaklığını koruması için üzerine kıyafet koydu.

İlk depremden yaklaşık 73 saat sonra kurtarılan çocuk, ekiplere iyi olduğunu söyledi.

Kontrolleri Güney Koreli ekip tarafından yapılan Abdüsselam, ambulansla hastaneye götürüldü.

Enkazda çalışmalar devam ediyor.

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