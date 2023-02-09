Hatay'da enkaz altındaki 15 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan 15 yaşındaki Ali Battal, enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'a gelen İstanbul 47. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.

Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Gün Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi alan ekipler, çalışmasıyı bu alanda yoğunlaştırdı.

Ekipler, Ali Battal'ı ilk depremden 81 saat sonra çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti. Battal, daha sonra hastaneye götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.