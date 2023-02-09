Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan Mahir ve Hilal'in küçük kardeşiyle annesi de kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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HATAY (AA) - Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan aile bireylerinden Mahir ve Hilal adlı iki kardeşin ardından depremden 82 saat sonra anne ve diğer çocuk sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından kente gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi General Şükrü Kanatlı Caddesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma faaliyetine devam ediyor.

Enkazda seslerin geldiği bölümde yoğunlaşarak depremden 80 saat sonra 12 yaşındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal'i çıkarmayı başaran ekipler, ailenin diğer üyelerine de ulaşmak için çalışmasını sürdürdü.

Ekipler, Pazarcık merkezli ilk depremden 82 saat sonra anne Aya ve 3 yaşındaki çocuğu Rami'yi kurtardı.



Beton yığınlarının arasından yaralı çıkarılan anne ile çocuğu, diğer iki kardeş gibi sedyeye konularak hastaneye götürüldü.



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