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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rus kurtarma ekipleri, Hatay'daki çalışmalara destek oluyor

AA

Rus kurtarma ekipleri, Hatay'daki çalışmalara destek oluyor

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarmaya destek vermek amacıyla Hatay'da bulunan Rus ekipleri, enkaz alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Depremlerden etkilenen Hatay'da çalışmalara Rusya'dan gelen ekipler de destek oluyor.

Rus ekipleri, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki enkazlarda arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Eğitimli köpeklerle arama yapan ekipler, bir yandan da Sakarya Caddesi'ndeki eşi Atakan (38), çocukları Deniz (4) ve Timur Eryetli (2) ile enkaz altında kalan Rus İrina Eryetli'ye (33) ulaşmaya çalışıyor.

İrina Eryetli'nin, 27 Aralık'ta Atalay Eryetli'nin annesi Meral (78) ve babası Hüseyin Eryetli'yi (74) ziyarete geldiği belirtildi.

Meral ve Hüseyin Eryetli'yi enkazdan sağ çıkaran ekipler, Rus kadın ve ailesine ulaşmaya çalışıyor.

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