"Asrın felaketi"nde Hatay'da enkaz altında kalan 7 kişi 80 saat sonra kurtarıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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YALOVA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 3'ü çocuk 7 kişi, 80 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.



Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yalova'dan Hatay'a gelen Altınova Afet Gönüllüleri ve Altınova İtfaiyesi ile diğer arama kurtarma ekiplerinin Emek Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor.

Yan yana bulunan 4 ve 6 katlı iki binanın enkazlarından sesler alınması üzerine ekipler çalışmalarını bu alanlarda yoğunlaştırdı.

Ekiplerce depremin üzerinden geçen 80 saat sonra bu binaların enkazından kurtarılan 2'si çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çınarcık Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri de Cumhuriyet Mahallesi 4. İpek Sokağı'ndaki Kaya Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.



Depremden 80 saat sonra buradaki enkazdan yaralı çıkarılan baba ile kızı da hastanede tedaviye alındı.

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