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İzmir'den asrın felaketinin yaşandığı bölgeye yardım getiren gemi İskenderun'a ulaştı

AA

İzmir'den asrın felaketinin yaşandığı bölgeye yardım getiren gemi İskenderun'a ulaştı

HATAY (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afet bölgelerine yardım malzemesi taşıyan gemi, Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.

Asrın felaketinin yaşandığı 10 ilde bir yandan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer taraftan AFAD koordinesinde halkın barınma, yiyecek gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Bölge insanına yönelik desteklerde bulunmak amacıyla yardım malzemeleriyle Çeşme Limanı'ndan hareket eden Ulusoy-5 isimli gemi, İskenderun Limanı'na ulaştı.

Gıda, giyim, iş makineleri, konteyner ve temel yaşam malzemeleri, gemiden alınarak afet bölgelerine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

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