Hatay'da enkaz altında kalan 4'ü aynı aileden 5 kişi ekiplerce kurtarıldı

Kahramanmaraş depremi: Hangi ülke, ne kadar yardım personeli gönderiyor?

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KÜTAHYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan 4'ü aynı aileden 5 kişi ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye giden Kütahya Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, depremin ardından dördüncü günde Azime ve kızları Nurgül, Damla ve Tuğba Akın ile adının Yusuf olduğu öğrenilen depremzedeyi sağ olarak çıkarmayı başardı.

Kurtarılan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.

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