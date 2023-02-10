"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da 8 kişi için umutlu bekleyiş

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi” olarak nitelenen Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’daki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı binanın enkazında 8 kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı enkazında görev yapan ekipler, yığınların altında ses tespit etti.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.

Enkaz altında kalanların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.





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