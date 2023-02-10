GÜNCELLEME - "Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da aynı enkazdan 6 kişi kurtarıldı

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı binanın enkazından depremden 102 saat sonra 6 kişi kurtarıldı.

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan asker, polis, İHH ve TÜGVA Kocaeli ekibi, yığınların altında ses tespit etti.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çiftinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarmanın ardından ekipler ve depremzede yakınları birbirine sarıldı.

Aynı binada başka kişilerin de olduğu, kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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