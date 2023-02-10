Hatay'da aynı aileden 6 kişiyi kurtaranlardan İHH gönüllüsü Baygül:

HATAY (AA) - İBRAHİM HALİL AKTÜRK-DENİZ AÇIK - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı binanın enkazından 102 saat sonra anne baba ve 4 çocuklarını kurtaranlardan İHH gönüllüsü Murat Baygül, büyük mutluluk yaşadı.

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra bulundukları yerden kurtaran ekiplerde yer alan İHH gönüllüsü Baygül, AA muhabirine, asker, polis, TÜGVA Kocaeli ekibiyle söz konusu apartmanda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Enkaz altında kalanlarla iletişim kurarak kaç kişi olduklarını öğrendiklerini anlatan Baygül, şöyle konuştu:

"Tam tespit ettiğimiz gibi ön etapta 6 kişi vardı. Canlı birilerinin bunca saat sonra çıkarılması... Biz gece burada çalışırken 06.00'da 96 saati tamamlamıştık. İlk çıkışın 'bismillah' dediği dakika 102 saatti. Yani bu mükemmel bir olay. Bu kadar zaman gerçekten gece çok özverili uğraşıldı. Bütün yığının tamamı kaldırılıp aşağı inildi. Bu mükemmel bir olay. Şu ana kadar 6 kişi çıkarttık."

- "100 saat karnında blokla yatıp kalmış"

Baygül, söz konusu apartmanda iletişim halinde oldukları kişilerin bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Enkazda 2 kişi daha var. Onların durumu biraz daha sıkıntılı. Ulaşması biraz daha zaman alacak ama kurtarılmayacak gibi değil. Sürekli iletişim halindeyiz. Durumlarını, sağlık sorunlarıyla ilgili büyük bir sıkıntıların olup olmadığını öğrendim. Sesleri iyiydi. Konuşma seviyeleri çok yüksekti. Sorduklarıma net cevaplar verdiler. Bazı şeyleri kodlayarak, vurarak irtibat kurdurdum. Bu bir güzel bir nimet, bu kadar saat sonra bu insanların oradan çıkması. Ablamızın biri 'şükürler olsun gökyüzünü gördüm' diyor. Bu kadın 100 saat karnında blokla yatıp kalmış. Arkadaşların hepsi sivil toplum kuruluşlarının hepsi canla başla, özveriyle çalıştılar. Ses ve kamera sistemimiz var. Ses sistemi nefes alıp verdiğiniz sesi dahi alıyor. O yüzden susturuyoruz insanları. Alt katta zaten bildiğimiz yerde hem ses hem görüntü yaklaşınca yoğunluğu oraya verdik. Verdiğimiz yerden de isabetle 6 kişiyi oradan çıkardık. Gece konuşuyorduk. Lakin net yeri ses ve termal kamera sistemiyle belirleyip onları oradan aldık."

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