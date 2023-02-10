"Asrın felaketi"nde Antakya Yahudi Toplumu Başkanı ve eşi de hayatını kaybetti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu da yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Antakya'daki evlerinde depremler sonucu enkaz altında kalan Şaul ve Tuna Cenudioğlu çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenudioğlu çiftinin cenazelerinin Hatay'dan İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.