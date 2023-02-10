Asrın felaketinin yaşandığı Antakya ve İskenderun'da çadır kentler oluşturuldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden evleri zarar görenlerin geçici olarak barınması için çadır kentler kuruldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge insanının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik seferberlik sürüyor.

Antakya'da evleri zarar görenlerin bir bölümü, Yeni Hatay Stadyumu ve Hatay Merkez Spor Salonu'nun çevresinde AFAD koordinasyonunda çadırlar kurularak buralara yerleştirildi.

İskenderun'da ise depremzedeler için Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde çadır kent oluşturuldu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sivil toplum kuruluşları, jandarma ve belediyeler tarafından çadırlarda barınan afetzedelere yiyecek, giyecek, yakacak ve battaniye yardımı yapıldı.

​​​​​​​Yeni Hatay Stadyumu çevresinde kurulan çadır kent havadan dronla görüntülendi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.