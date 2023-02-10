Afet Gönüllüleri, "asrın felaketi"nde can kurtarıyor

HATAY (AA) - FATİH ÇAPKIN/SERGEN SEZGİN - Erzincan'da 1992 depremini yaşayan, babası ise 1999 Marmara Depremi'nde enkazdan kurtarılan avukat Ali Samet Özkurt'un kurucuları arasında yer aldığı Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kurtarıyor.

Merkezi Sakarya'da bulunan ve 29 ilde teşkilatlanan, AFAD ile akredite dernek, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından 113 kişiyle bölgeye geldi.

Deprem bölgesindeki enkazlarda çok sayıda kişinin kurtarılmasına yardımcı olan dernek üyeleri, günlerdir birkaç saatlik uykuyla enkazdan enkaza koşuyor.

- Enkaz altındaki depremzede, gönüllüye "baba" diye seslendi

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, AA muhabirine, özellikle Adıyaman, Hatay ve Gaziantep'te arama kurtarma faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalar sırasında birçok kişinin enkazlardan canlı çıkarılmasına vesile olduklarını belirten Özkurt, "Şu an bulunduğumuz Antakya Odabaşı mevkisinde 102'nci saatte 22 yaşındaki Mehmet Can Kızılkaya'nın çıkarılmasına vesile olduk, çok duygulandık. Biz burada uykusuz günler geçiriyoruz. AFAD koordinesinde akredite STK olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Diğer STK'ler de bizimle birlikte çalışıyor." dedi.

Özkurt, Kızılkaya'nın kurtarılmasının duygusal anlara sahne olduğunu dile getirdi.



Kurtarma operasyonunda yaşadıklarını anlatan Özkurt, şöyle devam etti:

"O genç kardeşimiz, yanına gittiğimizde bir arkadaşımızın elini tutarak ona 'baba' diye seslendi. Bizim de gözyaşlarımız sel oldu gitti. Enkaz altında zor bir süreç. 102 saat bir insanın dayanması için zor bir süreç. Alacak nefesi varmış. Rabb'im bizi de vesile kıldı. Sadece o operasyon, herhalde ses tespitinden sonra ortalama 20 dakika civarında çıkarttık çünkü artık katları almış ve ona yaklaşmıştık. Sesi o vesileyle duyurmuştuk. 20 dakikada aldık."

- "AFAD'ın gönüllülük sistemine kayıt yaptırın" tavsiyesi

Özkurt, kendisinin de bir depremzede olduğunu, çocukluğunda Erzincan Depremi'ni yaşadığını, 1999 Marmara Depremi'nde babasının enkazdan kurtarıldığını belirtti.

Avukat olduğunu ve arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllü olarak yer aldığını belirten Özkurt, şunları kaydetti:

"Bizim yaptıklarımız aslında o günlere ahde vefa çünkü 1999 yılında babamı enkazdan çıkaran, TÜRASAŞ fabrikasında çalışan bir işçiyle, bir ilkokuldaki matematik öğretmeniydi yani gönüllülerdi. Biz bu işin devletimizin yanında olduğumuzu söyleyerek gönüllülerle yapılacağını söylüyoruz. Dünyanın her yerinde de bu iş zaten böyle olur. Lütfen gerçekten bunu gönülden söylüyorum. Herkes e-Devlet üzerinden en azından AFAD gönüllülük sistemine kayıt olsun. Farkındalık eğitimlerini alsın, kendilerini geliştirsin. Önce kendini, sonra çevresindekileri kurtarsın. Bu duyguları yaşayan ancak bilir."

Ali Samet Özkurt, küçüklükten beri bu tür faaliyetlerde yer aldığını dile getirerek, "Buradaki birçok arkadaşımız... Yani enkazda çalışan bir kardeşimiz bizim genel sekreterimiz, o kardeşimiz 1999'da enkazdan çıkmıştı. Hepimizin böyle hikayeleri var. Hani derler ya 'Damdan düşenin halini damdan düşen anlar' diye. Dolayısıyla biz daha evvelden düştük. Bugün en azından bir cana vesile olabilmek, el tutabilmek için buradayız." diye konuştu.

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