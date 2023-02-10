Boşnak ve Özbek ekipler Hatay'da bir can daha kurtarmak için mücadele ediyor

HATAY (AA) - SERKAN AVCI/SEBAHATDİN ZEYREK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında duyulan ses üzerine 18 saatte 8 kişiyi kurtaran ekipler, başka depremzedeleri de sağ çıkarabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'ndan "ses duyulması" üzerine yürütülen çalışmalara, asker, polis, çeşitli belediyeler, İHH, TÜGVA ekiplerinin yanı sıra Özbekistan Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği (ÖZKAD) ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın ilçelerinden Novi Grad Belediyesinin arama kurtarma servisi çalışanları katıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerinde depremden 102 saat sonra Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan, 107 saatin ardından da Raziye ve Hacı Murat Kılınç çifti sağ çıkarıldı.

Yaklaşık 18 saat süren çalışmalarda 8 kişiyi kurtaran ekipler, farklı enkaz alanlarındaki kişilere de ulaşabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.

- "Gerekirse uyumayacağız"

Novi Grad Belediyesi Arama Kurtarma Servisi Şefi Fahrudin Dobraça, AA muhabirine, Türkiye'nin son yüzyılda dünya genelindeki en büyük depremlerden birini yaşadığını söyledi.

Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye geldiklerini anlatan Dobraça, şöyle konuştu:

"Dost ülke Türkiye'mize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten buradaki facia olağanüstü derece büyük. İki gün önce buraya geldik. Dün bir kişiyi kurtardık. Bugün de ihbar üzerine buraya ulaştık. 6 kişi bulunduktan sonra 2 kişi daha tespit edildi. Onları da kurtardık. O kişilerin kurtulduğunu görünce biz de sevindik. Tarif edilemez bir duygu. Hemen yeni bir ihbar varsa olay yerine gitmek, bir an önce insanların canlarını kurtarmaya çalışmak istiyoruz. 7 gün 24 saat Türkiye'nin yanındayız. Gerekirse uyumayacağız. Buraya faydalı olmaya geldik. İnşallah daha çok yaşayan insana ulaşırız."

- "Umutlar tam kesildiği yerde tekrar yaşam başlıyor"

ÖZKAD gönüllüsü Abdulhak Abdurahmonhuja ise 4 gündür enkazlarda büyük mücadele verdiklerini vurguladı.

Arzu Apartmanı'nda 8 kişiyi kurtardıktan sonra sevinç gözyaşı döktüklerini aktaran Abdurahmonhuja, şunları kaydetti:

"Gerçekten burada çok iyi bir mücadele veriliyor. Durmadan gece gündüz çalışıyorlar. Umutlar tam kesildiği yerde tekrar yaşam başlıyor. İnsanlar için mücadele etmek anlatılamaz bir şekilde kalpte hissediliyor. Türkiye şu anda çok zor durumda. Özbekistan, Hatay ve Adana'ya çok fazla ekip gönderdi. İyilik her zaman ve her yerde. Hiç umudu kesmeden gece gündüz çalışmamız lazım."

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