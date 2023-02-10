Hatay'da ailesiyle enkaz altında kalan baba 110 saat sonra kurtarıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından 110 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Hacı Ali Doğan Apartmanı'nın enkazında görev yapan özel harekat polisleri, sahil güvenlik unsurları, AKUT, Mardin Gençlik Spor Dağcılık Kulübü ile Antalya Manavgat'tan gelen gönüllüler, termal kamera da kullanarak enkazdan ses geldiğini tespit etti.

Yaşam belirtisi alan ekipler, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Ekipler, depremden 110 saat sonra İzzet Bekir'i (47) kurtarmayı başardı. Bekir, bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Bekir'in eşi Ferah Hasen ile çocukları Reşit (6) ve Can Bekir'in (5) de sağ çıkarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.