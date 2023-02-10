Hatay'da depremden 107 saat sonra 11 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 107 saat sonra 11 yaşındaki çocuk, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, enkaz altında bir çocuğun hayatta olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran UMKE ve Yalova'dan gelen Altınova Afet Gönüllüleri ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevliler, koridor açarak, isminin Muhammed olduğu öğrenilen 11 yaşındaki çocuğa ulaşmayı başardı.

Binanın enkazından çıkarılan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.





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