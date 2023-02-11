Vali Doğan'dan "Hatay'da baraj patladığı" yönündeki iddialara yalanlama

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HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da baraj patladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Doğan, AA muhabirine, Yarseli Barajı'nın patladığı şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının doğru olmadığını belirtti.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:



"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın. Hatay ile ilgili haberleri Valiliğimiz haber sitelerinden takip etmenizi öneriyoruz. Birtakım kötü niyetli kişiler ilimiz ile ilgili yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendirerek panik havası oluşturmaya çalışıyorlar."





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