Depremin 128. saatinde enkazdan çıkarılan Arda'ya afet gönüllülerinden Beşiktaş forması sözü

HATAY (AA) - FATİH ÇAPKIN - Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazından 13 yaşındaki Arda Can Övün'ü çıkaran ekipler arasında yer alan Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri, Beşiktaşlı çocuğa forma sözü verdi.

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Antakya ilçesindeki Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

AFAD, jandarma, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Afet Gönüllüleri Derneğinin de arasında bulunduğu çok sayıda ekip, yaptığı çalışmayla depremin 128. saatinde 13 yaşındaki Arda Can Övün'ü kurtarmayı başardı.

Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye gönderilen Övün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Övün'ü enkaz altından kurtaran ekipler arasında yer alan Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri de Beşiktaşlı olan çocuğa forma sözü verdi.

Afet Gönüllüleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, AA muhabirine, dünden bu yana aynı enkazda çalışma yaptıklarını anımsattı.

Özkurt, ekiplerin cansiperane çalışmasıyla Arda'nın sesini duyduktan sonra kendisine ulaşmalarının 3 saatlerini aldığını dile getirerek, "Çok duygusal konuşmalar oldu içeride. Beşiktaşlı bir kardeşimizmiş. Kendisine forma sözü verdik. İnşallah sağ salim de gönderdik hastaneye. İletişim bilgilerini aileden aldık. Görüşmeye devam edeceğiz onunla. Artık bizim evladımız oldu." diye konuştu.

- "Sağlık durumu gayet iyi"

Depremin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen her zaman umutlarını koruduklarını belirten Özkurt, şunları kaydetti:

"Bizim her zaman umudumuz var. Biz her zaman bir canlıya dokunmak için çalışmaları yürütüyoruz ancak Arda kardeşimiz de o kadar güçlü, o kadar metanetli bir çocuktu ki içeride hep bizi yönlendirdi. 'Abi ben de size yaklaşmaya çalışıyorum.' dedi. Sesiyle enerjisi çok yüksek bir çocuktu. 128 saatte bu kadar rahat iletişim kurduğumuz başka kimse yoktu. Yani 2. saatte de biz bir kazazedeye ulaştık. O mesela bu kadar güzel iletişim kurduğumuz bir kardeşimiz değildi. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Allah'a şükürler olsun ulaştık. Allah'ın izniyle bir canımızı daha kurtardık."

Özkurt, Övün'ün sağlık durumunun iyi olduğunu anlatarak, "Sağlık durumu gayet iyi. Hatta ailesine faydalı olabilmesi için onlara moral verebilmesi için sedyeyle çıkarırken 'Elini kaldır, kendini göster.' dedik. Elini kaldırdı, tekrar 'Ben Beşiktaşlıyım.' dedi. O küçük kartala inşallah biz de bir forma alacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.