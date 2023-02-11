Hatay'da 128 saat sonra kurtarılan amca ile iki yeğeni Adana'ya sevk edildi

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 128 saat sonra enkazdan kurtarılan amca ile iki kız yeğeni tedaviye alındı.

Antakya ilçesi Emek Mahallesi 24. Sokak'ta yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, sağ kalan kişiler olduğunu tespit etti.

Çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran ekipler, koridor açarak 12 yaşındaki Suad ve 14 yaşındaki Sabah Habbaş kardeşler ile amcaları Muhammed Habbaş'a ulaşmayı başardı.

Binanın enkazından çıkarılan çocuklar ve amcaları, sağlık kontrollerinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine kurulan sahra hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi, askeri helikopterle sevk edildikleri Adana'da sürüyor.

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