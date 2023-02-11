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Hatay'da enkaz altında kalan radyoloji teknisyeni depremin 132. saatinde kurtarıldı

AA

Hatay'da enkaz altında kalan radyoloji teknisyeni depremin 132. saatinde kurtarıldı

HATAY (AA) - Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 132. saatte bir kişi sağ çıkarıldı.

Bedrican Tektaş Apartmanı'nın enkazında görev yapan Uşak Belediyesi, Uşak MEB AKUB, İHH, AFAD, UMKE, Tüpraş, polis, jandarma, Lefkoşa Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve Fransız Köpekli Arama Timi (ULİS) ekipleri, göçük altından ses geldiğini tespit etti.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Pazarcık merkezli ilk depremin 132. saatinde, 33 yaşındaki radyoloji teknisyeni Adil Cemali'yi kurtardı.

Cemali, bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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