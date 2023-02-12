Hatay'da enkaz altında temas kurulan kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde enkazda kalan canlara umut oluyor.

Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, 4 saati aşkın süredir devam ediyor.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı kişiyi enkaz altından çıkarma çalışmalarını sürdürüyor.





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