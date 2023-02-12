Hatay Defne'de depremin 150. saatinde 64 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 150. saatinde, Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan bir kadına sağ ulaşıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Defne ilçesinin Armutlu semtinde, depremde yıkılan Öfkeli Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, depremin 150. saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'yi, enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Öfkeli, ekiplerin taşıdığı sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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