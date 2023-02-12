İskenderun'da depremin ardından Mehmetçik hırsız ve yağmacılara karşı nöbette

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehmetçik, yıkılan binaların çevresinde hırsız ve yağmacılara karşı denetim gerçekleştiriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da Mehmetçik, asayişin sağlanmasına destek veriyor.

Yıkılan binaların başında nöbet tutan askerler, ara sokaklarda gece gündüz demeden hırsızlara ve yağmacılara karşı devriye görevi yapıyor.

Mehmetçiği gören çevredeki vatandaşlar, yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor.

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