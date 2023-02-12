Hindistanlı sıhhiyeci askerler İskenderun'daki liseyi sahra hastanesine çevirdi

Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - SERKAN AVCI/SERDAR ALAKUŞ - Hindistan Kara Kuvvetlerine bağlı 90 sıhhiyeci askerin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun'un ilçesindeki lisede kurdukları sahra hastanesi, 3 günde yaklaşık 1300 yaralı depremzedeye hizmet verdi.

Hindistan Kara Kuvvetleri 60. Paraşüt İndirme Hastanesinin tıbbi yardım ekibi, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından İskenderun'a geldi.

Sıhhiyeci 90 asker tarafından Numune Mahallesi'ndeki Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahra hastanesine dönüştürüldü.

Ameliyathane, ilk müdahale, radyoloji, laboratuvar, muayene, yoğun bakım odaları ile diş polikliniğinin oluşturulduğu okulun bir bölümü ilaç dağıtımına ayrıldı.

Aralarında 12'si cerrah 30 doktorun bulunduğu Hint tıbbi yardım ekibi, enkazlardan yaralı çıkarılan depremzedelere sağlık hizmeti vermeye başladı.

Hint askerlerin ambulanslarla da görev yaptığı sahra hastanesinde 3 günde yaklaşık 1300 depremzedeye sağlık hizmet verildi, 2 bin kişiye ilaç desteği sağlandı.

- "Türkiye'ye yardım ettiğimiz için gururluyuz"

Hindistan Kara Kuvvetleri 60. Paraşüt İndirme Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı General Dr. Adarsh, AA muhabirine, Türkiye'deki büyük depremi duydukları anda çok üzüldüklerini söyledi.

Türkiye'ye destek olmak için bölgeye geldiklerini anlatan Adarsh, şöyle konuştu:

"Depremde yaşanabilecek her türlü senaryoya karşı burada bulunuyoruz. Tüm tedbirleri aldık. Hastanede röntgen cihazlarımızın da olduğu laboratuvarımızı aktif hale getirdik. Türkiye'deki doktor ve tercümanlar aracılığıyla buradaki hastalarla iletişim kuruyoruz. Durumu kritik olanları hastaneye sevk ediyoruz. Depremi ilk duyduğumuzdan bu yana gelmeyi çok istedik. Türkiye'ye yardım ettiğimiz için gururluyuz."

- "Hastaları muayene etmek için çok ilgililer"

Gönüllü olarak görev yapan hastane sorumlusu stajyer doktor Mümtaz Büyükköken ise lisenin bir günde sahra hastanesine dönüştürüldüğünü söyledi.

Tıbbi yardım ekibinin olağanüstü çaba sarf ettiğini vurgulayan Büyükköken, şunları kaydetti:

"İnsanlara umut oldular. O kadar düşünceliler ki bizimkileri kullanmamak için kendi su ve yiyecekleriyle gelmişler. Hepsi çok insancıl, hastaları muayene etmek için çok ilgililer. Burada tamamen Hindistan'dan gelen ambulanslarla hizmet veriyoruz. Herkes minnettar, hastalarımız çok memnun. Olabildiğince güler yüzlüler. Ne kadar teşekkür etsek az, milletimiz hepsine minnettar. Şu an birlik olma zamanı. Elimizden geldiğince birlik olmaya çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.