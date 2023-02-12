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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da depremzedeler çadır kentte hayata tutunuyor

AA

Hatay'da depremzedeler çadır kentte hayata tutunuyor

HATAY (AA) - SEZGİN PANCAR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da vatandaşların bir kısmı, Samandağ ilçesinde AFAD koordinasyonunda kurulan çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda çok sayıda binanın yıkıldığı ilçenin sahil kesimindeki Çevlik Sosyal Tesisleri'ne 115 çadır kuruldu.

AFAD koordinasyonunda, Mehmetçik ve gönüllülerin el birliğiyle kurulan çadırlara, depremden etkilenen vatandaşlar yerleştiriliyor.

Yurt genelinden gönderilen yardım malzemeleri de çadır kentlerde konaklayan vatandaşlara ulaştırılıyor. Çocuklar ise oyun parklarında oynayarak depremin izlerini unutmaya çalışıyor.

Ekipler, daha fazla kişiye ulaşmak için Samandağ Stadyumu'na da 225 çadır yerleştirdi. Çadırlar, hazırlıkların tamamlanmasıyla depremzedelerin konaklamasına açılacak.

Çadır kentler, dronla görüntülendi.

- "Yerde yatan çocukların üstüne kapandık"

Çevlik Sosyal Tesisleri'ndeki çadır kentte kalan Nuri Başak, AA muhabirine, depremde evlerinin iç duvarlarının yıkıldığını söyledi.

Yaşadıkları için şanslı olduklarını belirten Başak, "Eşim ve 2 kızımla deprem esnasında uyuyorduk, seslere uyandık. Hemen yer yatağındaki çocukların yanına koştuk, onların üstüne kapandık. O esnada duvar üzerimize devrildi. Çıkmakta zorlanıyorduk ama Allah'ın izniyle bu günleri göreceğimiz varmış ki zor da olsa çıktık." diye konuştu.

Başak, ailesiyle bir arada olduğuna sevindiğini kaydetti.

Çadır kente yerleştiklerini dile getiren Başak, "Çadır kent yeni kuruluyor, eksiklikler olabilir ama Allah devletimizden razı olsun. Sürekli gelip bizi kontrol ediyorlar. Buraya görevlendirilen Mersin Valisi sürekli geliyor, İçişleri Bakan Yardımcısı geldi. Askerler sürekli burada, güvenliğimizi sağlıyorlar. Bu konuda hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Eksiklikler zamanla düzelir. Allah'ın izniyle sabredeceğiz, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah bu günleri de atlatırız"

Şaban Helvacı da 7 kişilik ailesiyle çadır kentte kaldıklarını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Depreme evin içinde yakalandık, arkamıza bakmadan çıktık. Yağmurun altında bir gün dolaştık, parkta kaldık. Üzerimize bir şey alamadık çünkü dolaplar devrildiği için eve giremedik. 2 gün ıslak gezdim, hala belimde ağrı var. Sağ olsunlar burada ilaç verdiler, düzeldi biraz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Halimize çok şükür, iyiyiz şu an. Bakıyorlar bize sağ olsunlar, bir eksiğimiz de yok. İnşallah bu günleri de atlatırız. Çok şükür imkanlar iyi, bir eksiğimiz yok. Şu an sıcak bir yuvamız olsun yeter."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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