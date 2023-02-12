Hatay'daki çadır kentte enerji ihtiyacı için güneş panelleri kuruldu

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HATAY (AA) - Hatay'da depremlerden etkilenen bölgelerin acil enerji ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri kuruldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından AFAD tarafından merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nde çadır kent oluşturuldu.

Çadır kentte yaşayan depremzedeler, AFAD koordinasyonunda Gumbel Group firmasınca kurulan solar güneş enerjisi sisteminden telefon, tablet, taşınabilir şarj cihazı, şarjlı lamba, mini buzdolabı, elektrikli battaniye gibi eşyaları şarj edebiliyor.

Firmanın Hatay Deprem Bölgesi Operasyon Sorumlusu olarak görevlendirdiği mühendis Fuat Özdemir, AA muhabirine, depremlerin ardından yardım çalışmaları kapsamında Antakya ve Samandağ ilçeleri ile kırsal mahallelerdeki 100 lokasyona 110 güneş enerjisi sistemi yerleştirdiklerini söyledi.

Sistem hakkında bilgi veren Özdemir, "Solar güneş paneli sistemi, güneşten gelen ışınımı arkadaki çeviricilerle aküye şarj ediyor ve aynı anda da depolayabiliyor. Güneş varken panelden güç alınabiliyor, güneş olmadığında ise deposundaki enerji kullanılabiliyor." dedi.

Özdemir, çadırların enerji ihtiyacını karşıladıklarını, aynı anda 4 bin 400 kişinin bu panellerden faydalanabildiğini ifade etti.

- "Telefonlarımızın açık olması bizler için bir avantaj"

Depremzedelerden Mehmet Kuyumcu da depremde evlerinin hasar gördüğünü ve zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Güneş panelleriyle, kendilerine verilen uzatma kablosu ve ampullerle çadırın içini aydınlattıklarını belirten Kuyumcu, "Telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Telefonlarımızın açık olması, akrabalarımızla iletişim kurmamız bizler için bir avantaj." dedi.

Furkan Onur Bekler ise depreme uyurken yakalandığını, üzerine yıkılan duvarın parçalarından kurtulup yalın ayak yağmurda dışarı çıktığını anlattı.

Ailesiyle çadır kentte barındıklarını kaydeden Bekler, "AFAD çadır dağıttı, daha sonra bu güneş panelleri kuruldu. Şarj edilebilir lambaları, telefonları, powerbanklerimizi şarj edebiliyoruz, kullanabiliyoruz. AFAD'a ve diğer ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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