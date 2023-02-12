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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da arama kurtarma ekipleri çocuklarla da ilgileniyor

AA

Hatay'da arama kurtarma ekipleri çocuklarla da ilgileniyor

HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da arama kurtarma ekipleri, depremzede çocuklarla ilgilenerek onlara moral veriyor.

Depremin etkilediği merkezlerden olan Antakya'da farklı illerden gelen arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ekip üyelerinden bazıları dinlenme zamanlarında enkazın altındaki yakınlarını bekleyen ailelerin çocuklarıyla da ilgileniyor.

Özveriyle çalışan arama kurtarmacı ekipleri, çocukların deprem nedeniyle oluşan kaotik ortamdan bir anlığına da olsun uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyor.

İstanbul'dan gelen arama kurtarma ekibi de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Ürgen Paşa Mahallesi'nde enkaz başında bekleyen çocuklarla, "taş kağıt makas" gibi oyunlar oynayarak zaman geçirdi.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

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