Hatay'da enkaz altında kalan bir kişi 158'inci saatte kurtarıldı

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 158. saatinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 38 yaşındaki Gökhan Uğurlu çıkarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay Antakya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cebrail Cengiz Sokak'taki 6 katlı Daloğlu Apartmanı'nda, arama kurtarma çalışması gerçekleştiren jandarmanın da arasında olduğu ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, yoğun çalışmalar sonucu depremin 158. saatinde 38 yaşındaki Gökhan Uğurlu'yu enkazdan çıkardı.

Uğurlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Uğurlu'nun kuzeni Mustafa Kahraman, AA muhabirine, 158 saat sonra Gökhan Uğurlu'yu çıkardıklarını belirterek, "Kızı Zeynep yaşıyor, şu anda ses veriyor. Arkada da ses verenler var, toplam 5 kişiler. İnşallah hepsi sağ salim çıkar. Biz de can gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

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