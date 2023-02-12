Hatay'da babasının kurtarıldığı enkazdan depremin 159. saatinde kızı da çıkarıldı

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 159. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 10 yaşındaki Zeynep Uğurlu kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki 6 katlı Daloğlu Apartmanı'nda, arama kurtarma çalışması gerçekleştiren ekipler, depremin 158. saatinde kurtardıkları Gökhan Uğurlu'nun 10 yaşındaki kızının da yerini tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu depremin 159. saatinde 10 yaşındaki Zeynep Uğurlu da enkazdan çıkarıldı.

Uğurlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Zeynep'in enkazdan çıkarılması üzerine kurtarma ekipleri birbirine sarılarak sevinç yaşadı.

Aynı apartmandan depremin 158. saatinde Zeynep'in babası 38 yaşındaki Gökhan Uğurlu da ekiplerce çıkarılmıştı.

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