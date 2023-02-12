Hatay'da bir kadın 160 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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HATAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken binanın enkazında kalan bir kadın, 160 saat sonra kurtarıldı.



Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesinde yıkılan Özgür Apartmanı'nda Soma'dan gelen madenciler ve Samsun itfaiyesince arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine yoğun çalışmalar sonucu depremden 160 saat sonra 50 yaşındaki Mediha Hadbezi enkazdan çıkarıldı.

Kadın hastaneye kaldırıldı.

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